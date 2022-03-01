ЕС начал готовить меры на случай проблем с поставками газа из России

Евросоюз принимает меры, чтобы быть готовым к последствиям на случай, если события в Украине приведут к возможному прекращению снабжения ЕС газом, сообщила член Еврокомиссии (ЕК) Кадри Симсон, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Сегодня я говорила министрам (энергетики стран ЕС - ИФ) о нашем чрезвычайном плане. По нашей нынешней оценке, Европейский союз сможет прийти к концу зимнего сезона при полной (энергетической - ИФ) безопасности", - сказала еврокомиссар в понедельник на пресс-конференции в Брюсселе после заседания Совета ЕС по энергетике.

"В настоящее время потоки газа с востока на Запад продолжаются. Поставки энергии Европейскому союзу повысились. И нужно также сказать, что метеорологические прогнозы благоприятны", - описала ситуацию Симсон.

По ее словам, в ЕС на данный момент уровень запасов газа составляет около 30% мощностей. Министры на заседании совета заявили, что сверстаны их национальные планы подготовки на случай проблем с поставками.

Но эта картина, отметила член ЕК, не исключает рисков. После санкций ЕС и международного сообщества в отношении России, считает она, можно ожидать ответных мер Москвы, которые будут иметь последствия для торговли энергоносителями.

"В случае полного прекращения поставок, разумеется, у нас возникнет огромный дефицит. И у нас имеются инструменты, чтобы контролировать эти последствия", - заявила Симсон.