Решение о вступлении Украины в ЕС будет принято сегодня - СМИ
БАКУ/Trend/ - Решение о вступлении Украины в Евросоюз будет принято уже сегодня, пишут британские СМИ с ссылкой на свои источники, передает Trend.
Как ранее сказал Президент Украины Володимир Зеленский, заявка на членство Украины в Европейском Союзе уже доставлена в Брюссель и официально зарегистрирована.
«Я подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе. Мы добыли в борьбе свое право быть вместе со всеми в Европе. Заявка уже доставлена в Брюссель, официально зарегистрирована. Время пришло», – сказал глава украинского государства.
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