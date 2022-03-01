Решение о вступлении Украины в ЕС будет принято сегодня - СМИ

БАКУ/Trend/ - Решение о вступлении Украины в Евросоюз будет принято уже сегодня, пишут британские СМИ с ссылкой на свои источники, передает Trend.

Как ранее сказал Президент Украины Володимир Зеленский, заявка на членство Украины в Европейском Союзе уже доставлена в Брюссель и официально зарегистрирована.

«Я подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе. Мы добыли в борьбе свое право быть вместе со всеми в Европе. Заявка уже доставлена ​​в Брюссель, официально зарегистрирована. Время пришло», – сказал глава украинского государства.