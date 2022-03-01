В Украине мобильные операторы отключили связь военным РФ
Украинские мобильные операторы отключили связь российским военным, заблокировав доступ телефонов с российскими номерами к своим сетям. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы спецсвязи и защиты информации Украины, передает Trend со ссылкой на korrespondent.net.
"Связь – один из ключевых элементов ведения эффективных боевых действий. Лишившись возможности звонить по своим номерам, противник все чаще отбирают телефоны у граждан", - говорится в сообщении
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