В Украине мобильные операторы отключили связь военным РФ

Украинские мобильные операторы отключили связь российским военным, заблокировав доступ телефонов с российскими номерами к своим сетям. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы спецсвязи и защиты информации Украины, передает Trend со ссылкой на korrespondent.net.

"Связь – один из ключевых элементов ведения эффективных боевых действий. Лишившись возможности звонить по своим номерам, противник все чаще отбирают телефоны у граждан", - говорится в сообщении