Промышленники ФРГ опасаются перебоев с поставками сырья из-за событий на Украине

Президент Германского промышленного союза (BDI) Зигфрид Руссвурм предупредил о возможном росте цен и серьезных перебоях с поставками сырья на фоне обострения ситуации в Украине. Свою точку зрения он выразил во вторник агентству DPA, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Перебои с поставками сырья и полуфабрикатов в настоящее время значительно увеличиваются после нескольких недель снижения напряженности на рынках. Война в Украине вызывает у компаний дополнительную неуверенность в отношении импорта неочищенных металлов и металлосодержащих материалов", - отметил Руссвурм. В основном, по его мнению, проблемы с поставками коснутся критически важного сырья.

"Мы должны ожидать дальнейшего чувствительного повышения цен. Промышленность обеспокоена нехваткой материалов, однако мы, конечно, знаем, кто несет ответственность за эту ситуацию, и должны справиться с этим", - подытожил президент BDI, имея в виду события в Украине.

В понедельник президент Торгово-промышленной палаты Германии (DIHK) Петер Адриан также высказал мнение, что на фоне обострения ситуации вокруг Украины усугубятся трудности с поставками в автомобильной промышленности. Причиной этого, по его словам, является возможный срыв поставок палладия из России. Президент DIHK подчеркивал, что "по палладию Россия занимает второе место на мировом рынке после ЮАР и существует риск массовых сбоев в отдельных секторах экономики, если его больше нельзя будет поставлять из России". Это в свою очередь увеличит опасность задержек с доставкой автомобилей.