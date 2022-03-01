Украина отзывает своих послов из Кыргызстана и Грузии - Зеленский

БАКУ/Trend/ - Украина немедленно отзывает двух своих послов - из Кыргызстана и Грузии.

Как передает Trend со ссылкой на украинские СМИ, об этом сказал в своем видеообращении Президент Украины Владимир Зеленский.

"Относительно наших дипломатов. Наши дипломаты прямо сейчас реализуют справедливые и абсолютно необходимые решения по отношению к тем государствам, которые изменили своему слову и международному праву", - сказал Зеленский.