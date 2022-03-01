Cartier подала в суд на Tiffany

Ювелирный дом Cartier, входящий в состав швейцарской компании Richemont, подал в суд на принадлежащий французской группе компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) американский бренд Tiffany, обвинив своего конкурента в краже коммерческой тайны. Об этом сообщило во вторник Agence France-Presse (AFP), со ссылкой на письмо Cartier, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, высшее руководство Tiffany якобы пыталось получить "ненадлежащим образом" информацию о деятельности ювелирного дома в Соединенных Штатах через бывшую сотрудницу компании.

Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на иск, поданный в суд штата Нью-Йорк, предполагаемая кража коммерческой тайны произошла в декабре. Согласно жалобе, Tiffany наняла младшего менеджера Меган Марино на высокий пост, чтобы узнать о коллекции Cartier под названием High Jewelry ("Высокие ювелирные изделия"), изделия которой стоят от $50 тыс. до 10 млн. Сотрудница была уволена спустя пять недель после найма.

По информации Reuters, в иске также содержится требование о компенсации ущерба и о судебном запрете, по которому Tiffany вернет и не будет использовать украденные коммерческие тайны.