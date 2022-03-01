Начата специальная процедура вступления Украины в ЕС
БАКУ/Trend/ - Европейский парламент принял заявку Украины на вступление в Европейский союз. Европарламентарии запустили специальную процедуру вступления.
Как сообщает Trend со ссылкой на украинские СМИ, об этом говорится в онлайн-трансляции заседания Европарламента.
Вначале заседания президент Украины Владимир Зеленский выступил и призвал Европу принять Украину в состав Евросоюза.
Он напомнил, что 28 февраля официально подписал заявку на членство Украины в ЕС.
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