Завтра может состояться второй раунд переговоров между Россией и Украиной
БАКУ/Trend/ - Завтра может состояться второй раунд переговоров между Россией и Украиной, передает во вторник Trend со ссылкой на украинские СМИ.
Напомним, что 28 февраля был проведен первый раунд переговоров между делегациями Украины и России в Беларуси.
Как сказал глава делегации РФ Владимир Мединский, следующая встреча состоится на белорусско-польской границе в ближайшие дни.
«Нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции», - сказал он.
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