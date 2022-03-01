БАКУ/Trend/ - Завтра может состояться второй раунд переговоров между Россией и Украиной, передает во вторник Trend со ссылкой на украинские СМИ.

Напомним, что 28 февраля был проведен первый раунд переговоров между делегациями Украины и России в Беларуси.

Как сказал глава делегации РФ Владимир Мединский, следующая встреча состоится на белорусско-польской границе в ближайшие дни.

«Нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции», - сказал он.