Цена газа в Европе превысила $1500 за 1 тыс. кубометров
Цена газа в Европе в ходе на бирже в среду поднялась выше $1500 за одну тыс. кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. В целом стоимость газа растет на 7,7%, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Цена апрельского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $1503,5 за 1 тыс. куб. м, или 131 евро за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч).
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