В Словакии растет число беженцев с Украины
Количество беженцев с Украины, прибывающих в Словакию, возрастает. Со ссылкой на пресс-секретаря полиции республики Денису Бардыову об этом сообщило в среду Словацкое радио, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"В Словакии возрастает число беженцев с Украины, - отметила она. - Только в течение суток - с 06:00 вторника до 06:00 среды - на нашу территорию прибыли 12 690 украинцев, спасающихся от конфликта. Из этого количества 4 664 беженца пересекли [словацко-украинскую] границу в среду с 00:00 до 06:00".
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