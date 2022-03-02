Зеленский призвал евреев во всем мире не молчать об убийствах мирных украинцев

БАКУ/Trend/ - Президент Украины Владимир Зеленский призвал евреев по всему миру не молчать и говорить об убийствах мирных украинцев, передает в среду Trend со ссылкой на УНИАН.

Об этом он сказал в своем видеообращении 2 марта.

"Обращаюсь сейчас ко всем евреям мира: разве вы не видите, что происходит? Поэтому очень важно, чтобы именно сейчас именно вы - миллионы, миллионы евреев по всему миру не молчали. В молчании рождается нацизм. Поэтому кричите об убийствах мирных людей. Кричите об убийствах украинцев", - призвал президент Украины.