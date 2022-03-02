ЕС предоставит украинцам политическую, финансовую и гуманитарную поддержку

Евросоюз обязуется принимать украинских беженцев на фоне военной операции РФ и предоставить украинцам политическую, финансовую и гуманитарную поддержку. Об этом в среду заявил глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции в аэропорту польского города Жешува, трансляцию которой вели службы Еврокомиссии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Конечно, нынешняя ситуация крайне болезненная, сложная для украинцев, и мы как никогда должны быть вместе с украинцами. Мы должны приветствовать их, мы их примем, мы обеспечим достоинство украинского народа, и мы приложим все возможные усилия, чтобы оказать поддержку Украине: политическую, финансовую и гуманитарную. Это наш политический и моральный долг", - заявил глава Евросовета.

Еврокомиссия тем временем предложила активировать директиву о временной защите для оперативного принятия украинских беженцев в упрощенном порядке. "Сегодня Еврокомиссия предлагает активировать директиву о временной защите, чтобы предложить быструю и эффективную помощь людям, спасающимся от войны на Украине. В соответствии с этим предложением тем, кто бежит от войны, будет обеспечена временная защита в ЕС, что означает предоставление им вида на жительство и доступа к образованию и рынку труда", - отмечается в тексте.

Кроме того, директива позволит странам-членам упростить пограничный контроль на границах с Украиной, что в свою очередь ускорит процедуру принятия беженцев.

Активацию директивы должен утвердить Совет ЕС, после чего страны-члены смогут применять ее.

По информации Еврокомиссии, к настоящему времени около 650 тыс. беженцев с Украины въехали в страны - члены Евросоюза.