В Киеве подтвердили дату новых переговоров с РФ

На данный момент неизвестно, когда состоятся новые переговоры с Россией о завершении боевых действий, сообщил в среду, 2 марта, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Trend со ссылкой на korrespondent.net​.

"Мы готовы к переговорам, мы готовы к дипломатии, но мы ни в коем случае не готовы к принятию каких-либо российских ультиматумов. Когда состоятся новые переговоры - на данный момент неизвестно", - сказал он.



При этом советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что второй раунд переговоров состоится сегодня - делегации будут в тех же составах.

Напомним, первый раунд состоялся накануне. На встрече определили ряд приоритетный вопросов, которые могут помочь прекратить боевые действия. Делегации вернулись в столицы для консультаций.