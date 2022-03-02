В Офисе президента Украины подтвердили дату очередного раунда переговоров с Россией

БАКУ/Trend/ - Второй раунд переговоров между Россией и Украиной состоится сегодня.

Как сообщает Trend со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил советник президента Украины Алексей Арестович.

По его словам, делегации будут в тех же составах.

Отметим, что ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российская делегация в среду ближе к вечеру прибудет на место нового раунда переговоров и будет готова к встрече с представителями Украины.

"Сегодня во второй половине дня, ближе к вечеру, наша делегация будет на месте. [Будет] ждать украинских переговорщиков. Наша делегация сегодня вечером будет готова продолжить разговор", - сказал Песков.