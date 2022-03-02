В Офисе президента Украины подтвердили дату очередного раунда переговоров с Россией
БАКУ/Trend/ - Второй раунд переговоров между Россией и Украиной состоится сегодня.
Как сообщает Trend со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил советник президента Украины Алексей Арестович.
По его словам, делегации будут в тех же составах.
Отметим, что ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российская делегация в среду ближе к вечеру прибудет на место нового раунда переговоров и будет готова к встрече с представителями Украины.
"Сегодня во второй половине дня, ближе к вечеру, наша делегация будет на месте. [Будет] ждать украинских переговорщиков. Наша делегация сегодня вечером будет готова продолжить разговор", - сказал Песков.
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