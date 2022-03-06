Польша отдаст Украине Су-25 и МиГ-29, если США передадут ей F-16

Польша сможет передать Украине легкие истребители МиГ-29 и штурмовики Су-25, если Соединенные Штаты смогут передать своему союзнику по НАТО истребители F-16, сообщает газета The Wall Street Journal, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным источника издания, президент Украины Владимир Зеленский обратился к американским конгрессменам с просьбой расширить список поставляемых Украине вооружений. Конгрессмены предложили вариант с поставками легких истребителей МиГ-29 и штурмовиков Су-25 из Польши - взамен, Польша может получить от Соединенных Штатов истребители F-16.

Тем не менее, несмотря на слухи о ведении переговоров по этой теме, подобное соглашение должно быть одобрено как в Соединенных Штатах, так и в Польше.