Зеленский рассказал о восстановлении Украины

Президент Украины Володимир Зеленский заявляет, что уже есть понимание, как восстанавливать страну после войны.

Как передает Trend со ссылкой на УНИАН, об этом он сказал в своем видеообращении.

"Украинцы! Мы боремся уже 11 дней. За свободу, за наше государство. Мы выстояли. Мы уже понимаем, как будем восстанавливать нашу страну. Мы уже формируем специальные фонды для восстановления Украины. Их уже четыре", - рассказал Зеленский.

Он пояснил, что это Фонд восстановления разрушенного имущества и инфраструктуры Украины, Фонд восстановления и трансформации экономики, Фонд обслуживания и погашения государственного долга, а также Фонд поддержки малого и среднего бизнеса.

"И еще много программ для поддержки наших людей, героев, которые борются за наше государство. И это только начало. Сейчас еще нужны силы, нужна мудрость, нужна воля, нужна победа, нужен мир - мир, чтобы сохранить Украину! Слава Украине!", - сказал он.