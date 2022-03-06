Аэропорт под Винницей полностью уничтожен - Зеленский

Президент Украины Володимир Зеленский заявил, что аэропорт под Винницей полностью разрушен после ракетного удара, передает Trend со ссылкой на УНИАН.

"Мне только что доложили про ракетный удар по Виннице - 8 ракет. Ракетный удар жесткий, циничный, полностью разрушен аэропорт", - сказал он.

"Каждый день мы повторяем: "Закройте небо над Украиной. Сделайте гуманитарную воздушную зону без ракет, без авиабомб. Мы - люди, и это ваша гуманитарная обязанность - защищать людей, и вы это можете. Если вы этого не сделаете, не дадите нам самолетов, чтобы мы могли себя защитить, то можно сделать только один вывод - вы также хотите, чтобы нас очень медленно убивали". Это ответственность и политиков мира, и западных лидеров. С сегодняшнего дня и навсегда", - добавил Зеленский.