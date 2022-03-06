Зеленский готов к прямым переговорам с Путиным - Офис президента

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Андрей Сибига отмечает, что президент Владимир Зеленский готов к прямых переговорам с президентом России Владимиром Путиным.

Как передает Trend со ссылкой на УНИАН, об этом он сказал во время телемарафона.

"Мы выступаем за прекращение войны и за мирные переговоры. И президент Украины готов к прямым переговорам с Путиным. И не боится разговаривать по любому пункту повестки дня. Конечно, безо всяких ультиматумов и твердо", - подчеркнул Сибига.