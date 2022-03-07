Цена газа на бирже в Европе обновила рекорд, впервые превысила $2 600 за 1 тыс. куб. м

Цена газа на бирже в Европе четвертый торговый день подряд обновляет исторический рекорд и в ходе сегодняшних торгов превысила $2 600 за 1 тыс. куб. м. Как сообщает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цена апрельского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $2 610,7 за 1 тыс. куб. м, или 231 евро за МВт/ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт/ч).

В целом стоимость газа с начала торгов растет более чем на 20%.