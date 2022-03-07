Одна из стран ЕС скоро отправит в Украину тысячи станций StarLink

Словения в ближайшие дни отправит в Украину до 5000 станций приема спутникового интернета StarLink.

Об этом в Twitter сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Trend со ссылкой на УНИАН.

"Словения собирает все доступные в ЕС станции приема спутникового интернета StarLink. Рассчитывают, что до 5000 штук будет отправлено в Украину уже в ближайшие дни", - написал он.