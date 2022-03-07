Цена газа на бирже в Европе обновила исторический максимум

Цена газа на бирже в Европе четвертый торговый день подряд обновляет исторический рекорд и в ходе сегодняшних торгов приблизилась к $3 900 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. В целом стоимость газа с начала торгов растет более чем на 79%, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Цена апрельского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $3 899 за 1 тыс. куб. м, или 345 евро за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).

Торги газом в предыдущий торговый день в пятницу завершились на уровне $2 300.

Ранее появились сообщения, что США обсуждают с европейскими партнерами возможность запрета поставок нефти из России. Кроме того, глава французского концерна Engie, одной из крупнейших энергокомпаний Европы, Катрин Макгрегор считает, что Евросоюз не сможет найти полной замены газу из РФ.