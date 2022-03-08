В ООН заявили, что число беженцев с Украины к 9 марта может достичь 2 млн человек

Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди считает, что число беженцев с Украины к среде может достичь 2 млн человек, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я думаю, что завтра мы достигнем цифры в 2 млн украинцев, которые пересекли границы и оказались в соседних странах", - сказал Гранди во вторник в эфире радиостанции France Inter.

По его словам, большинство беженцев составляют женщины, дети и пожилые люди.

Гранди также призвал обеспечить работу гуманитарных коридоров и заверил, что ООН и другие международные организации готовы оказывать помощь в их работе.