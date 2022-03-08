В Европейском регионе ВОЗ более трех недель отмечают снижение случаев заболевания COVID-19

Число случаев заболевания COVID-19 и летальных исходов в результате болезни в Европейском регионе ВОЗ неуклонно снижается с 10 февраля. Об этом во вторник на брифинге сообщил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В Европейском регионе ВОЗ число случаев заболевания COVID-19 и число смертей снижается каждую неделю с 10 февраля", - пояснил он.

При этом Клюге призвал страны региона "балансировать оптимизм поддержанием вакцинации и высокой бдительностью". В ВОЗ также хотели бы, чтобы любые ограничения в сфере общественного здравоохранения и социальных мер, включая тестирование, в случае отмены, могли быть быстро возобновлены, если и когда это потребуется.