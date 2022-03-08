Спикеры парламентов стран Балтии высказались за прием Украины в ЕС

Председатели парламентов Латвии, Литвы и Эстонии выступили во вторник с заявлением в поддержку вступления Украины в Европейский союз, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Мы приветствуем официальную заявку Украины на вступление в Европейский Союз в качестве полноправного члена", - говорится в заявлении.

"Быстрый ответ на заявку Украины на членство в Европейском Союзе будет также означать поддержку собственной жизнеспособности, безопасности и стабильности Европейского Союза", - подчеркнули спикеры.

Они призвали руководителей своих стран и других государств Евросоюза "предпринять практические шаги для предоставления Украине членства в ЕС".