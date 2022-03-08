ЕК собирается присоединить Украину к энергосети ЕС
Еврокомиссия подготовила план отказа от российских газа и нефти. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Trend со ссылкой на УНИАН.
Все страны ЕС будут обязаны ежегодно до 1 октября заполнять свои газохранилища по меньшей мере на 90%.
В ЕС готовят план полного отказа от угля, нефти и газа из России до 2030 года и план по сокращению зависимости от поставок газа из РФ на 67% уже к концу 2022 года.
Также в ЕС заявили, что планируют присоединить Украину к энергосети Европейского Союза в ближайшее время.
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