Зеленский поговорил с Макроном
Президент Украины Володимир Зеленский и Президент Франции Эммануэль Макрон обсудили возможность реализации гуманитарных коридоров для украинского населения.
Как передает Trend со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил глава украинского государства в Твиттере.
"Поддерживаю постоянный диалог с Эммануэлем Макроном. Обсудили реализацию договоренностей относительно гуманитарных коридоров для эвакуации населения и доставки необходимых грузов", - написал Зеленский.
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