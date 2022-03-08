Зеленский поговорил с Макроном

Президент Украины Володимир Зеленский и Президент Франции Эммануэль Макрон обсудили возможность реализации гуманитарных коридоров для украинского населения.

Как передает Trend со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил глава украинского государства в Твиттере.

"Поддерживаю постоянный диалог с Эммануэлем Макроном. Обсудили реализацию договоренностей относительно гуманитарных коридоров для эвакуации населения и доставки необходимых грузов", - написал Зеленский.