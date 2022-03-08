ЕС не намерен вводить запрет на импорт российских энергоресурсов

Евросоюз (ЕС) не планирует вводить запрет на импорт российских энергоресурсов и следовать за руководством США в этом вопросе. Об этом заявил во вторник в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы не будем вводить запрет на поставки российских энергоресурсов и следовать за [президентом США Джо] Байденом в данном вопросе", - сказал он.

Вместе с тем глава европейской дипломатии отметил, что в настоящий момент ЕС занят "поиском альтернатив газу", поскольку, по его словам, Россия "перестала быть надежным партнером".

Во вторник Байден подписал указ, запрещающий импорт энергоносителей из РФ и новые инвестиции в российский энергетический сектор. В то же время, по словам американского лидера, США понимают, что их европейские союзники не смогут присоединиться к запрету на импорт российских энергоносителей.