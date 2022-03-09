Саммит ЕС рассмотрит ситуацию в Украине, оборону и экономику ЕС

Участники неформального саммита Евросоюза (ЕС), запланированного на 10-11 марта, рассмотрят ситуацию в Украине, вопросы укрепления обороны и экономики ЕС, а также снижения зависимости от энергоресурсов из России. Об этом говорится в письме председателя Евросовета Шарля Мишеля, пригласившего лидеров 27 стран сообщества на плановое заседание в Версале (Франция), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Евросоюз и его страны-члены оказывают скоординированную гуманитарную, политическую, финансовую и материальную помощь Украине. Этот конфликт и его последствия будут в центре нашей неформальной встречи в Версале 10-11 марта", - написал Мишель.

"На нашей неформальной встрече я хотел бы сосредоточиться на трех основных вопросах: укреплении наших оборонных возможностей, снижении нашей энергозависимости, в частности от российского газа, нефти и угля, и создании более надежной экономической базы ЕС", - продолжил Мишель.

"Нашей целью в первый день саммита станет обсуждение ситуации в Украине, а также вопросы обороны и энергетики", - написал председатель Евросовета.