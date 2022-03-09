В Румынии отменяются введенные из-за пандемии ограничения

Санитарные ограничительные меры, введенные в связи с пандемией коронавируса, отменяются в Румынии начиная с 9 марта одновременно с прекращением действия в стране режима тревоги. Об этом сообщил на пресс-конференции министр здравоохранения Румынии Александру Рафила, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы окажемся в новой ситуации, когда ограничений больше не будет, - приводит его слова агентство Agerpres. - <...> Индивидуальная осторожность и ответственность должны будут играть главную роль в предстоящий период".

Так, со среды в Румынии больше не будет обязательным ношение маски, отменяются ограничения на доступ в магазины, рестораны и госучреждения, а также на график их работы. При въезде в Румынию из-за рубежа больше не нужен будет зеленый сертификат (документ, свидетельствующий о прохождении вакцинации или перенесенном заболевании и формуляр локализации пассажира заполняемый при въезде в Румынию формуляр, помогает властям быстро найти приезжих, вступивших ранее в контакт с инфицированным лицом).