"Газпром" продолжает штатную подачу газа для транзита в Европу через Украину

"Газпром" продолжает в штатном порядке осуществлять подачу российского газа для транзита в Европу через территорию Украины. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам официальный представитель холдинга Сергей Куприянов.

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей - 109,5 млн куб. м на 9 марта", - сказал он.

Этот объем соответствует поставкам по долгосрочному бронированию на транзит газа через Украину (порядка 109,5 млн куб. м в сутки).

На вторник, 8 марта, заявки также составляли 109,5 млн куб. м.

В целом в последнее время Европа нарастила изъятия газа из хранилищ и значительно увеличила закупку газа у России на фоне роста спотовых цен из-за похолодания, отсутствия ветра, а также из-за обострения ситуации в Украине.