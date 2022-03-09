Генштаб ВС Украины назвал потери войск РФ с начала войны
С 24 февраля по 9 марта общие потери личного состава российских войск в Украине ориентировочно составили более 12 тысяч человек. Об этом говорится в сообщении Генштаба Украины, передает Trend со ссылкой на Укринформ.
Кроме того, российские войска потеряли: танков – 317, боевых бронированных машин – 1070, артиллерийских систем – 120, РСЗО – 56, средств ПВО – 28, самолетов – 49, вертолетов – 81, автомобильной техники – 482, кораблей/катеров -3, цистерн с ГСМ – 60, БПЛА оперативно-тактического уровня – 7.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Транспортная инфраструктура Грузии - приоритет для торговых партнеров в качестве одной из стабильных альтернатив
Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии на ходжалинском и геранбойском направлениях – минобороны
Странам постсоветского пространства необходимо перейти на иную модель экономического взаимодействия - эксперт
В МВД Азербайджана опровергли информацию о нанесении женщиной ножевых ранений мужу перед отделением полиции
Информация, опубликованная минобороны России, противоречит политике официальной Москвы - азербайджанский депутат