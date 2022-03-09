Imperial Brands приостанавливает продажи и производство в России

Британская табачная компания Imperial Brands приостанавливает всю деятельность в России, включая продажу своей продукции, рекламную кампанию и производство на заводе в Волгограде. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении четвертого по величине в мире производителя сигарет, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что компания, владеющая брендами Davidoff, Richmond и Gitanes, продолжит выплачивать заработную плату российским сотрудникам на время приостановки своей деятельности. Ранее Imperial Brands свернула все операции в Украине. В сообщении производителя уточняется, что на российский и украинский рынки приходилось "около 2% общей чистой выручки и 0,5% скорректированной операционной прибыли" по итогам 2021 года.