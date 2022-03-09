Iveco прекращает продажи в России

Итальянская компания-автопроизводитель Iveco прекращает продажи своих изделий в Российской Федерации. Об этом в среду сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на генерального директора компании Геррита Маркса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как отмечает агентство, компания также рассматривает возможность выхода из "совместного предприятия по производству грузовых автомобилей в России". О других подробностях пока не сообщается.