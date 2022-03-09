В Украине насчитали более десяти попыток покушения на Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский пережил уже более десяти попыток покушения на его жизнь.

Как передает Trend со ссылкой на Укринформ, об этом член делегации Украины в переговорах с россией советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк сказал в интервью "Украинской правде".

"Наши иностранные партнеры говорят о двух-трех попытках. Я считаю, что таких попыток было больше десятка. Потому что постоянно у нас есть оперативная информация, что есть какие-то ДРГ, которые хотят зайти в правительственный квартал и так далее. У нас очень мощная сеть разведки и контрразведки – они все это отслеживают и все эти ДРГ еще на подходах ликвидируются. То есть мы понимаем все планы и по ним отрабатывают наши контрразведки", - заявил Подоляк.