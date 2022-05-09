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Финляндия заявила о готовности к последствиям вступления в НАТО

Европа Материалы 9 мая 2022 01:53
Финляндия заявила о готовности к последствиям вступления в НАТО

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Финский министр государственной собственности и отношений с Евросоюзом (ЕС) Тютти Туппурайнен в интервью газете Le Monde заявила, что страна понимает, что ее вступление в НАТО может привести к определенным последствиям, в том числе касающихся отношений с Россией, однако Хельсинки будут к этому готовы, сообщает Trend со ссылкой на Ленту.ru.

«Мы готовы ко всем ситуациям со времен Второй мировой войны. Мы, конечно, надеемся, что в этом не будет необходимости, потому что вести себя прилично и в интересах России», — рассказала министр.

Она отметила, что страна вправе сделать собственный выбор, подчеркнув, что если будет принято решение подать заявку на вступление в альянс, то Финляндия «сделает это не против кого-либо».

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