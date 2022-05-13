ЕС на следующей неделе утвердит военную помощь Украине на полмиллиарда евро

Евросоюз намерен на следующей неделе утвердить четвертый транш военной помощи Украине в размере 0,5 млрд евро, несмотря на сложности законодательных процедур ЕС, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Мы надеемся на политическое соглашение на следующей неделе, естественно, с учетом национальных бюджетных процедур", - заявил журналистам высокопоставленный европейский чиновник, комментируя программу намеченной на 17 мая встречу глав Минобороны стран ЕС.

По его словам, в этот день министры обороны будут обсуждать ситуацию "на земле" и различные треки действий ЕС: военные, дипломатические и экономические. Во встрече, кроме министров 27 стран, примут участие также генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и министр обороны Украины Алексей Резников.