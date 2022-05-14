Еврокомиссия намерена упростить процесс конфискации имущества, добытого незаконным путем

Еврокомиссия (ЕК) намерена в будущем упростить процесс конфискации имущества, добытого якобы незаконным путем, чтобы, в частности, эффективнее реализовывать санкции против граждан РФ, подпавших под ограничения. Об этом сообщил заместитель председателя Европейской комиссии Маргаритис Схинас в опубликованном в субботу интервью газете Welt am Sonntag, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В ближайшее время Еврокомиссия представит предложение по модернизации законодательной базы ЕС касательно конфискации имущества с целью расширения полномочий национальных органов в деле выявления, замораживания, взыскания и управления доходами, полученными незаконным путем", - сказал он. Схинас заявил, что такие доходы в ЕС "составляют как минимум €139 млрд, из которых изымается лишь один процент".

По его словам, новый закон позволит эффективнее применять санкции против россиян. "Конкретный пример тому, насколько важно замораживать и конфисковать имущество, мы видим в связи с санкциями ЕС против россиян и белорусов", - утверждал зампредседателя ЕК.