ЕС пригрозил исключить Швейцарию из Шенгенской зоны

Брюссель пригрозил исключить Швейцарию из Шенгенской зоны, если она не поддержит выплату дополнительной суммы Агентству безопасности внешних границ Frontex. Об этом, как передаeт Trend со ссылкой на Газету.ru, пишет The Telegraph.

Швейцария проведет 15 мая референдум, в ходе которого граждане страны примут решение о дальнейшем участии в финансировании Frontex. По мнению организаторов референдума, альянса социал-демократов и Партии зеленых, миграционная политика, реализуемая Frontex, становится слишком «жестокой» и поддерживать финансово такую организацию нельзя. ЕС же планирует увеличить персонал Frontex после миграционного кризиса 2015 года, что приведет к увеличению и швейцарского взноса агентству, которое охраняет границы Шенгенской зоны. С 2016 года Frontex работает в качестве Европейской службы пограничной и береговой охраны.

Брюссель ожидает, что Берн увеличит свой платеж Frontex с £19,5 млн в 2021 году до более более £49,5 млн в 2027 году. ЕС также рассчитывает, что Швейцария прикомандирует к организации 40 пограничников вместо шести.