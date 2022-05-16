ЕС пересмотрел миграционную политику в отношении украинских беженцев

Прибывающих в Евросоюз украинских беженцев ждет иной прием, чем тех, кто был вынужден покидать из-за конфликтов Сирию и Афганистан. Об этом сообщает издание Politico, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

В публикации отмечается, что после начала украинского кризиса Евросоюз стремительно пересмотрел свою миграционную политику.

«Если в предыдущие разы многие страны всячески пытались предотвратить прибытие беженцев, то сейчас они активно предоставляют украинцам статус постоянного жителя, гарантирующий широкие права и возможность работать», — утверждается в публикации.

Издание отмечает, что впервые с 2001 года Евросоюз пошел на такой шаг, действуя по Директиве о временной защите.