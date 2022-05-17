В ФРГ заявили, что газохранилища заполнены на 41,46%

Ситуация с газоснабжением в Германии стабильная, "энергобезопасность страны остается обеспеченной", газохранилища заполнены на 41,46%. Об этом сообщило в понедельник Федеральное сетевое агентство, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Федеральное сетевое агентство очень внимательно следит за возможными последствиями сокращения транзита газа через Украину и актуальных российских санкций против Gazprom Germania", - отметил регулятор. "Суммарный приток газа в ФРГ почти не изменился", - указали в ведомстве.

Нынешний уровень заполненности газохранилищ выше, чем весной 2015, 2017, 2018 и 2021 годов, говорится в сообщении.

11 мая стало известно, что в санкционный список РФ включена бывшая "дочка" "Газпрома" Gazprom Germania, которая находится под попечительским управлением германского регулятора. Также в список попали компании Gazprom Schweiz AG, Gazprom Marketing & Trading USA, Vemex, Wingas и EuRoPol GAZ.

10 мая компания "Оператор ГТС Украины" сообщила, что с 11 мая прекращает транзит газа в Европу через станцию "Сохрановка" из-за наступления форс-мажорных обстоятельств: компания якобы не может осуществлять контроль за пограничной компрессорной станцией "Новопсков" в Луганской области.