Еврокомиссия представила доработанный план по отказу от российских энергоресурсов

ЕС потребуется дополнительно €300 млрд дополнительных инвестиций и сокращение потребления энергии на 13%, чтобы стать независимым от импорта российских энергоресурсов к 2027 году. Об этом заявила в среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, представляя доработанный план Еврокомиссии по отказу от российских энергоресурсов к 2027 году REPowerEU ("ПерезапитатьЕС"), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Фон дер Ляйен также анонсировала несколько мер, направленных в том числе на наращивание военной мощи сообщества, а также помощь Украине:

ЕС потребуется сократить потребления энергии на 13%, чтобы стать независимым от импорта российских энергоресурсов;

странам ЕС предлагают совместные закупки энергоресурсов, чтобы избежать конкуренции и отказаться от поставок из России;

ЕК предлагает обязать с 2025 года ставить солнечные батареи на всех коммерческих и общественных зданиях и на новых жилых домах к 2029 году;

страны союза должны также должны перейти к совместным закупкам военной техники и вооружений. ЕК осенью предложит регламент, который полностью освободит совместные закупки от НДС;

страны союза объявили об увеличении своих оборонных расходов в ближайшие годы на €200 млрд;

ЕК предлагает выделить Украине в 2022 году до €9 млрд макрофинансовой помощи, а также план для реконструкции, нацеленный, в частности, на реформы в стране, "план, полностью отражающий потребности, определенные Украиной".