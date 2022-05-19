Финляндию и Швецию могут принять в НАТО в течение нескольких месяцев

Члены НАТО ищут способы ускорить процесс приема Швеции и Финляндии в альянс, надеются, что это может произойти в течение нескольких месяцев, заявила постпред США при альянсе Джулианн Смит в интервью Sky News в среду, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"В идеале, я думаю, мы бы хотели увидеть завершение этого процесса в течение пары месяцев. Это наша цель", - заявила Смит.

По словам постпреда, в последние недели союзники по НАТО ищут способы сократить длительность процедуры приема стран в альянс. В некоторых случаях процесс вступления в НАТО может длиться около года, однако в связи с ситуацией в Украине "все союзники согласны с тем, что этот процесс должен быть ускорен".

Смит также сообщила, что в НАТО серьезно относятся к сомнениям Турции по поводу вступления в альянс Швеции и Финляндии, но она верит, что союзникам удастся достичь консенсуса.