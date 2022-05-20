ФРГ должна в 2022 году начать поставку Чехии танков Leopard 2 для поддержки Украины

Германия в рамках так называемого кругового обмена должна уже в 2022 году начать поставку Чехии первой партии танков Leopard 2 A4 в целях оказания военной помощи Украине. Об этом в пятницу сообщило агентство DPA со ссылкой на имеющееся в его распоряжении письмо Министерства обороны ФРГ ответственным лицам в Бундестаге, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Поставка должна начаться в этом году и будет включать в себя также 30-дневный запас 120-мм боеприпасов", - отмечается в тексте. "Оборудование и боеприпасы поступят из запасов промышленности и финансируются Федеративной Республикой Германия. Ответственность за последующее обслуживание возлагается на Чешскую Республику", - подчеркивается в письме.

Вместе с тем указывается, что "на первом этапе Чехия должна получить 14 боевых танков Leopard 2 A4 и бронированную ремонтно-эвакуационную машину на базе Leopard 2 в качестве замены собственных поставок Украине". При этом уточняется, что Чехия уже передала Киеву 20 боевых танков Т-72 из собственных запасов.

Помимо оказания материальной поддержки самой Украине, как говорится в письме, целью правительства Германии является активизация двустороннего сотрудничества с Чехией, особенно в военной сфере. Таким образом, двустороннее соглашение должно включать как сотрудничество в эксплуатации военной техники и обучении, так и "совместное развитие потенциала и взаимодействие в области вооружений". "Например, следует рассмотреть совместные учения, позднее при необходимости временное присутствие войск на ротационной основе и поддержку возможной модернизации чешских боевых танков, а также дополнительные закупки", - подчеркивается в документе.

18 мая Министерство обороны ФРГ сообщило, что Германия в рамках так называемого кругового обмена поставит Чехии 15 танков Leopard 2 A4 в целях оказания военной помощи Украине. При этом отмечалось, что Бундесвер (Вооруженные силы Германии) также берет на себя обучение чешских военных. Таким образом, Чехия получит от Германии 15 танков Leopard 2 A4 взамен на поставку Украине танков советского производства. В свою очередь министр обороны Чехии Яна Чернохова подчеркивала, что вскоре планируется начать переговоры о 50 более современных танках Leopard 2A7+ на ближайшие годы.