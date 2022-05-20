В Германии подтвердили первый случай заражения человека оспой обезьян

Первый случай заражения человека оспой обезьян подтвержден в Германии. Об этом в пятницу сообщило издание Focus online со ссылкой на Институт микробиологии Бундесвера, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его информации, вирус был обнаружен у пациента в четверг. У больного проявились характерные кожные изменения.

В последние дни случаи заражения также были выявлены в Испании, Великобритании и Португалии.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает, что оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, которое встречается в основном в отдаленных районах в центре и на западе Африки, расположенных рядом с влажными тропическими лесами. По данным ВОЗ, этот вирус передается человеку от диких животных, таких как грызуны и приматы, а его вторичное распространение путем передачи от человека человеку носит ограниченный характер. Обычно коэффициент летальности при вспышках оспы обезьян составляет от 1% до 10%, при этом большинство случаев смерти приходится на долю более молодых возрастных групп, уточняют в организации. От оспы обезьян нет специфического лечения или вакцины, однако предшествующая вакцинация против натуральной оспы обеспечивает высокоэффективную профилактику этого заболевания.