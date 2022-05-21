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Премьер Швеции надеется на укрепление двусторонних отношений с Турцией

Европа Материалы 21 мая 2022 20:52
Премьер Швеции надеется на укрепление двусторонних отношений с Турцией

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Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон по итогам проведенного в субботу телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом по поводу членства королевства в НАТО заявила, что надеется на укрепление двусторонних отношений, в том числе по вопросам безопасности и борьбы с терроризмом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Ценю сегодняшнюю беседу с президентом Турции Эрдоганом по вопросу заявки Швеции в НАТО. Мы надеемся на укрепление наших двусторонних отношений, в том числе по вопросам мира, безопасности и борьбы с терроризмом", - написала она в Twitter.

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