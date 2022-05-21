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В Лондоне пять человек пострадали после обрушения трибуны на репетиции военного парада

Европа Материалы 21 мая 2022 23:35
В Лондоне пять человек пострадали после обрушения трибуны на репетиции военного парада

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Пять человек пострадали в Лондоне в результате обрушения зрительской трибуны на репетиции военного парада в преддверии празднования 70-летнего юбилея правления королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом в субботу сообщили экстренные службы британской столицы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что вследствие инцидента госпитализация потребовалась трем пострадавшим. Сама репетиция была прервана. В Минобороны Соединенного Королевства заявили, что работают над установлением причин произошедшего.

Военный парад по случаю юбилея правления Елизаветы II состоится в центре Лондона 2 июня: в нем примут участие 1,4 тыс. военнослужащих из разных подразделений королевских вооруженных сил, 200 лошадей и 400 музыкантов. Они пройдут по традиционному маршруту - от Букингемского дворца по улице Мэлл до плац-парада конной гвардии в сопровождении членов монаршей семьи верхом или в каретах.

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