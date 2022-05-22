В Греции выявили первый возможный случай оспы обезьян у человека

Национальная организация общественного здравоохранения Греции (EODY) сообщила в субботу, что в стране выявлен первый возможный случай оспы обезьян у человека, ожидаются результаты лабораторных исследований, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Изучается первый возможный случай оспы обезьян в Греции. Речь идет об английском туристе, который вместе со своей спутницей, бессимптомной, помещен в больницу "Аттикон", где они находятся в палатах с отрицательным давлением. EODY получила образцы для исследования, они отправлены в специализированную лабораторию, результаты будут в понедельник", - говорится в сообщении.

Газета Proto Thema уточнила, что симптомы заболевания обнаружены у 29-летнего британского туриста, который со своей спутницей приехал на отдых на остров Кефалония. У молодого человека - кожная сыпь и другие симптомы, напоминающие оспу обезьян.

Медицинские власти совершили транспортировку мужчины с острова в афинскую больницу "Аттикон" с соблюдением всех соответствующих мер безопасности. Он помещен в специальную изолированную палату, как в случае с COVID-19, для защиты общественного здоровья. Турист проходит детальное обследование у научного персонала больницы, которое должно позволить определить, действительно ли он заражен вирусом, вызывающим оспу обезьян, отмечает издание.

Как сообщила ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), на настоящий момент подтверждено около 80 случаев заражения оспой обезьян, еще по 50 специалисты проводят расследование. В ВОЗ подчеркнули, что "недавние вспышки, сообщения о которых поступили из 11 стран, являются нетипичными, поскольку они произошли в государствах, не являющихся эндемичными".

Редкое заболевание

Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, в основном передающееся человеку от диких животных (грызуны, приматы). Симптомы заболевания включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и усталость. Могут также появляться кожные высыпания на лице и других частях тела. По данным ВОЗ, обычно коэффициент летальности при вспышках оспы обезьян составляет от 1% до 10%, при этом большинство случаев смерти приходится на долю более молодых возрастных групп. От оспы обезьян нет специфического лечения или вакцины, однако предшествующая вакцинация против натуральной оспы обеспечивает также высокоэффективную профилактику этого заболевания.

Вирус оспы обезьян, получивший в апреле-мае распространение в ряде стран Западной Европы, выявлен и на других континентах. Всего за последнее время вирус был обнаружен как минимум в 11 странах - Австралии, Бельгии, Великобритании, Германии, Испании, Италии, Канаде, Португалии, США, Франции и Швеции.