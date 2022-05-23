Два истребителя ВКС Франции столкнулись в воздухе на авиашоу

Два истребителя Rafale воздушно-космических сил Франции столкнулись во время демонстрационного полета на авиашоу Meeting de l’air на западе страны. Об этом сообщает в воскресенье газета Sud Ouest, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, инцидент произошел около 12:30 в это воскресенье близ коммуны Коньяк (департамент Шаранта). По информации газеты, в результате столкновения один из самолетов лишился части хвостового оперения. Оторвавшийся фрагмент упал на жилой дом в коммуне Женсак-ла-Паллю, расположенной рядом с 709-й военно-воздушной базой, где проходило авиашоу. Судя по фотографии обломка, опубликованной в сети, речь идет о верхней части киля.

"Нам повезло, - сказал мэр Женсак-ла-Паллю Бернар Мозэ, чей дом расположен на этой небольшой улице, где упала часть оперения. - Я не знаю, можем ли мы сказать, что страха было больше, чем вреда, потому что этот инцидент не является тривиальным".