Саммит ЕС, вероятно, не достигнет соглашения по эмбарго на российскую нефть до июня

Вероятность того, что саммиту ЕС на следующей неделе не удастся согласовать эмбарго на нефть РФ, растет, так как Венгрия продолжает выступать против этого шага. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщает в понедельник Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.

"Венгерский премьер Виктор Орбан несколькими неделями ранее говорил, что сделку по поводу эмбарго на нефть можно выработать на саммите европейских лидеров. Но теперь его правительство дает понять, что прогресса (в согласовании эмбарго - ИФ) не будет как минимум до июня", - отмечает агентство.

По словам источников, в понедельник в Брюсселе Венгрия вновь представила список своих требований и отметила, что прежде чем вводить санкции против нефти РФ, надо найти решение энергетических проблем венгерской стороны. При этом один из источников отметил, что позиция Венгрии, похоже, лишь ужесточается.

Власти ЕС с целью выйти из тупика предложили отстрочить для Венгрии и Словакии срок поэтапного отказа от российской нефти до конца 2024 года, а для Чехии - до июня 2024 года. В Будапеште в свою очередь заявляли, что для перестройки его нефтяной отрасли потребуется не менее 770 млн евро.