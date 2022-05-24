Предельный размер счетов за электричество в Британии может быть повышен до £2,8 тыс.

Максимальный размер счетов за электричество для британских домохозяйств может быть повышен в октябре на £830 ($1 030) и достичь £2,8 тыс. в год ($3,5 тыс.). Такую оценку привел во вторник, выступая в парламентском комитете, глава Управления рынков газа и электроэнергии Соединенного Королевства Джонатан Брирли, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его словам, на фоне роста цен на энергоносители новый максимальный предел может составить "в районе £2,8 тыс.".

В начале февраля регулятор увеличил на 54% верхний предел цен на электроэнергию для потребителей: с 1 апреля максимальный счет за электроэнергию для домохозяйств составляет £1 971 в год ($2,45 тыс.).